Il San Marino ha scelto il nuovo tecnico: sarà Andrea Malgrati

In casa San Marino bocche rigorosamente cucite, ma l’allenatore è stato scelto. Si tratta di Andrea Malgrati, 42 anni, originario di Lecco, ex difensore e tecnico emergente. Ha concluso la sua carriera da calciatore a Lecco e qui ha iniziato l’avventura in panchina, nella stagione 2021-2022, come vice di Zironelli e di Di Paola. Nel campionato successivo ha affiancato prima Tacchinardi e poi Foschi, conquistando una storica promozione in B. In cadetteria ha fatto da vice a Foschi e Bonazzoli, poi ha concluso il campionato ricoprendo per la prima volta il ruolo di allenatore. Malgrati è una scelta forte del diesse Deoma, che ha puntato su un tecnico moderno, meticoloso, preparato e dalle indiscutibili doti umane. Da giocatore vero leader, caratteristica che ha mantenuto anche da allenatore, dove si distingue anche per l’abilità nel curare il rapporto con l’ambiente. Ha scelto di ripartire dalla D, convinto dalla bontà del progetto del presidente Montanari, nonostante fosse molto apprezzato anche nelle categorie superiori. Malgrati ripartirà dalla difesa a quattro e presenterà sicuramente un San Marino offensivo, ma equilibrato. La società intanto ha fissato i primi impegni amichevoli: sabato 9 e domenica 10 agosto un quadrangolare allo stadio Fausto Braca di Torgiano, in provincia di Perugia, contro avversari da definire, mentre mercoledì 13 agosto i Titani sfideranno il Sansovino alle 18.30, presso lo stadio di Chianciano Terme, sede del ritiro dei biancazzurri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA