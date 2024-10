Il San Marino arrabbiato con l’arbitro dopo la sconfitta di Ravenna: “Non siamo stati rispettati”

“Un vantaggio meritato ed una sconfitta immeritata maturata non certo per nostri demeriti”. Dopo il ko di Ravenna, il San Marino insiste e in una nota diffusa dalla società riporta le parole del diesse Daniele Deoma contro la direzione arbitrale: “Alcuni episodi, come già detto, sono stati assolutamente inaccettabili e voglio sottolinearlo inaccettabili specialmente se subiti in casa di una società importate com’è il Ravenna. Siamo una società rispettosa, ospitale ed estremamente collaborativa con gli ufficiali di gara che sa sempre riconoscere i meriti degli avversari e per questo chiede e pretende rispetto da tutti. Noi non siamo stati rispettati”.