Il Rimini va a picco in casa della Fermana e mette a rischio anche i play-off (3-2)

Il Rimini si complica la vita in chiave play-off perdendo sul campo della Fermana ultima in classifica (3-2). Partita ricca di emozioni: il Rimini si fa subito infilzare da Sorrentino (9’), poi il ribaltone su palle inattive firmato da Gigli (14’) e Garetto (27’), quindi la punizione vincente del capitano marchigiano Giandonato al 40’ con il quale si chiude il primo tempo. Nella ripresa al 71’ ancora Sorrentino punisce una difesa biancorossa inguardabile. Per la squadra di Troise una brutta battuta d’arresto.