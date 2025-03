Il Rimini proverà a ricostruire la sua tela

Prima della gara con il Legnago, la squadra di Buscè, infatti, era reduce da quattro partite in trasferta senza gol al passivo: 0-0 a Pescara e a Sesto San Giovanni con il Milan Futuro, quindi 0-3 con la Spal e lo 0-1 con la Pianese. Un totale di 360 minuti secchi ai quali andavano aggiunti gli ultimi 16’ di Chiavari (il 2-1 dei liguri arrivò al minuto 74). Quindi a Legnago porta inviolata per altri 65 minuti (totale 441’) finchè Franzolini trovò il varco giusto per inserirsi e trafiggere di testa Vitali sul perfetto cross da sinistra di Basso Ricci. Negli ultimi 25 minuti la porta è rimasta inviolata e da qui si ripartirà sabato nella difficile partita di Sassari contro la Torres e allargando il compasso anche e soprattutto nella sfida di coppa Italia contro la Giana Erminio di martedì prossimo. Tradotto, nelle prossime due delicate gare da viaggio il Rimini proverà di nuovo a gettare nella mischia la sua solida fase difensiva che diventa appunto top in campo nemico.

E pensare che, 3-5-2 a parte perchè è il marchio di fabbrica, non c’è mai stata neppure una formula di combinazioni di giocatori ben precisa alla base di questa solidità in trasferta. Perchè Buscè ha sempre ruotato i giocatori a disposizione. Chi più chi meno, infatti, i vari Lepri, Gorelli, De Vitis, Megelaitis e Bellodi hanno giocato insieme in momenti diversi nella difesa a tre. Stesso dicasi per i centrocampisti dove a turno ognuno ha trovato spazio dall’inizio e anche per i due attaccanti che non si risparmiano di certo mai nella fase di non possesso palla. Gagliano, Ubaldi, Parigi, Leonardi e in un’occasione anche Malagrida (a Pescara) sono partiti nella formazione titolare. L’unica eccezione è stato Cioffi che nelle partite prese in esame è sempre subentrato probabilmente perchè Buscè ha voluto far esaltare le caratteristiche di velocità dell’ex Ancona quando magari l’avversario era più stanco e le maglie difensive avversarie più larghe. Insomma si riparte dagli ultimi 25 minuti di Legnago per imporre l’alt a Torres e Giana Erminio tra sabato e domenica.