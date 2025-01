Il Rimini inizia il 2025 perdendo di misura in casa della Virtus Entella (2-1)

VIRTUS ENTELLA-RIMINI 2-1

VIRTUS ENTELLA (3-5-2): Del Frate; Parodi, Tiritiello, Marconi; Bariti (41’ st Portanova), Corbari, Di Noia (1’ st Lipani), Franzoni, Di Mario: Guiu Villanova (24’ st Santini), Casarotto (15’ st Castelli). In panchina: 1 Paroni, 99 Siaulys, 2 Garattoni, 7 Tomaselli, 8 Siatounis, 13 Tiana, 16 Manzi, 32 Zappella, 40 Costa, 43 Ndrecka. Allenatore: Fabio Gallo.

RIMINI (3-5-2): Colombi; Bellodi, Lepri, Megelaitis; Longobardi, Piccoli (34’ st Lombardi), Fiorini (34’ st Jallow), Garetto, Falbo (13’ st Cinquegrano); Chiarella (1’ st Cioffi), Ubaldi (18’ st Malagrida). In panchina: 1 Vitali, 32 Ferretti, 29 Dobrev, 30 De Vitis. Allenatore: Antonio Buscè.

ARBITRO: Mucera di Palermo.

RETI: 3’ pt Franzoni, 27’ pt Piccoli, 29’ st Bariti.

AMMONITI: Piccoli, Di Mario, Santini.

ESPULSO: 46′ st Lepri.

A Chiavari nulla da fare per il Rimini al ritorno dalle feste natalizie. Nel giorno della Befana la squadra di Buscè trova soltanto il carbone allo stadio Comunale di Chiavari (2-1). L’Entella passa in vantaggio dopo appena tre minuti con Franzoni, la risposta biancorossa porta la firma di Piccoli al 27’ che firma il pareggio con un bel tiro a giro. Nella ripresa l’ex Bariti al minuto 74, in maglia biancorossa nella stagione 2015-2016, condanna il Rimini alla prima sconfitta del 2025. Espulso Lepri nei minuti finali.