Il ravennate Prati condanna alla Serie B il concittadino Ballardini

Il primo gol in serie A non si scorda mai. Figuriamoci se vale la salvezza matematica davanti a 3500 tifosi arrivati dalla Sardegna e ubriachi di gioia. Domenica 19 maggio 2024 sarà ricordata per sempre da Matteo Prati, centrocampista classe 2003 del Cagliari che ieri ha segnato il provvisorio 0-1 in Sassuolo-Cagliari poi finita 0-2 con il rigore dell’ex sammarinese e cesenate Lapadula.

Da Ravenna a Ravenna

Ma c’è un tocco in salsa romagnola nella domenica a tinte rossoblù. Prati è nato a Ravenna e il suo gol ha condannato alla serie B il tecnico del Sassuolo, Davide Ballardini, nato a Ravenna il 6 gennaio 1964. Insomma uno “scherzo tutto concittadino” che stavolta ha visto protagonista in positivo Prati mentre ha messo dietro la lavagna Ballardini il quale comunque ha meno colpe di tutti nella disgraziata stagione dei neroverdi.

La carriera di Prati

Matteo Prati è uscito dalle giovanili del Cesena ma dopo il fallimento dei bianconeri nel 2018 si è trasferito al Ravenna. Quindi il passaggio alla Spal per 25mila euro nell’estate del 2022. Dodici mesi dopo, nell’estate scorsa, il passaggio dalla Spal al Cagliari per 5 milioni di euro. Un’ascesa poderosa del centrocampista ravennate, vice campione del Mondo con la Under 20 azzurra e ora titolare in Under 21, che ieri dopo aver segnato con il piattone sinistro avrà per un attimo pensato anche da dove è partito.

Le parole di Prati

Così il centrocampista a fine partita: «Sono contento per quello che è successo: per noi che abbiamo lavorato duro tutto l’anno per raggiungere la salvezza e soprattutto per i tifosi che ci hanno sempre sostenuto: dedico il gol a loro».

Le parole di Ballardini

Il pensiero del tecnico romagnolo: «Non siamo riusciti a risollevare una situazione complicata, senza Berardi questa squadra non aveva mai vinto una partita, si è rotto il tendine d’achille al nostro primo incontro».

