Il Ravenna salta l’ostacolo Vado (1-3), il Forlì torna alla vittoria col Gubbio (1-0)

Festeggia la Romagna di Serie C: il Ravenna passa in casa del Vado (1-3) e resta in scia allo Spezia, che cala il poker a Ostia. Vince anche il Forlì, che piega il Gubbio (1-0). I giallorossi hanno faticato un po’ nel primo tempo ma hanno trovato il vantaggio al 43’ con Maggio, poi nella ripresa non c’è stata storia: raddoppio di Rabbi al 6’, poi l’ex Rimini Cernigoi realizza su rigore l’1-2, ma nel finale Da Pozzo la chiude (1-3). I biancorossi di Campedelli invece festeggiano il ritorno alla vittoria dopo due mesi con la rete di Perretta nel recupero del primo tempo.