Il Ravenna ribalta il Pineto al Benelli e resta a -6 dalla capolista Spezia: in gol Spini e Rabbi, decisivo Venturi

RAVENNA-PINETO 2-1

RAVENNA (4-3-3): Venturi; Donati, Zaro, Esposito, Bani (15’ st Falbo); Lonardi, Vinicius, Duca; Spini (15’ st Da Pozzo), Rabbi (39’ st Soleri), Maggio (15’ st Casiraghi). In panchina: Ciardi, Bergonzini, Solini, Bianconi, Ilari, Calandrini, Viola, Tenkorang, Orellana, Fischnaller. Allenatore: Andrea Mandorlini.

PINETO (3-5-2): Tonti; Frare, Di Renzo (12’ st Alessandretti), Ienco; Scheffer, Germinario (21’ st Oliva), Lombardi, Pellegrino, Ferrante (29’ st Pistillo); Vigliotti (29’ st Selvini), Forte (12’ st Delle Monache). In panchina: Turi, Asmussen, Guadagni, D’Orazio, Biggi, Corradini. Allenatore: Alessandro Bruno.

ARBITRO: Mazzer di Conegliano.

RETI: 12’ pt Vigliotti, 15’ pt Spini, 30’ pt Rabbi.

AMMONITI: Di Renzo, Duca, Delle Monache, Tonti, Ienco e Donati.

Il Ravenna supera il Pineto al Benelli (2-1) e rimane a -6 dallo Spezia, che ha battuto l’Atalanta Under 23. La gara non si mette bene per i giallorossi, con gli abruzzesi che passano al 12’ con Vigliotti, sulla cui conclusione c’è una deviazione decisiva di Zaro. Tre minuti dopo il pari di Spini con un gran sinistro su assist di Bani e alla mezz’ora il ribaltone è completato grazie ad un bel destro di Rabbi sotto l’incrocio. Venturi, che sull’1-1 si era già superato sull’incornata di Vigliotti, si trova nel finale di tempo un due volte faccia a faccia con Pellegrino: al 41’ lo salva il palo, al 44’ il portiere vola a negare il pareggio. Ripresa senza emozioni, con il Pineto che fa la partita ma non punge e la squadra di Mandorlini che si difende con ordine.