Il Ravenna cerca un successo sullo Spezia che manca da 21 anni

Ravenna e Spezia si sono incrociate diciotto volte in Romagna. Diciassette partite di Serie C, una soltanto in B. Più che una rivalità, una lunga conoscenza. La storia cominciò il giorno di San Silvestro del 1939. Era una sfida importante e finì 0-0. A fine stagione lo Spezia vinse il campionato e salì in serie B, mentre il Ravenna chiuse terzo, a tre punti di distanza. Poi una pausa di vent’anni per la prima vittoria giallorossa per 1-0.Nel 1961 arrivò invece uno dei risultati più clamorosi della serie: 5-1 per il Ravenna aperto da una tripletta in mezz’ora di Berlinzani, che era l’attaccante di riserva. La prima vittoria ligure al Benelli arrivò il 9 giugno 1968: 0-1. I giallorossi tornarono a vincere solo il 9 maggio 1973, 2-1 con due reti di Domenico Ciani. Tre anni più tardi, un altro 2-0 del Ravenna chiuse un decennio in cui questa partita era diventata un’abitudine.

Quindi diciassette anni senza incontrarsi, fino a una domenica di gennaio del 1993. Era il Ravenna di Guidolin, in giornata di grazia. Finì 4-0: segnò Mariano Sotgia, due volte Mino Francioso e Lamberto Zauli, al primo gol giallorosso. Più amara la partita del 4 dicembre 1994. Lo Spezia vinse 0-1 e quella sconfitta costò la panchina ad Alberto Cavasin. Arrivò Adriano Buffoni e per Andrea Mandorlini cambiò poco: rimase il suo vice. L’anno seguente il Ravenna rispose con un 2-0 firmato da Schwoch e Buonocore, mentre in panchina sedeva Rumignani. Con il nuovo secolo arrivò una vittoria quasi insperata, il 2-0 del 21 dicembre 2005. Segnarono Davide Succi e Matteo Cavagna. Lo Spezia, a fine stagione, avrebbe conquistato la serie B; il Ravenna si sarebbe salvato evitando i play-out. È anche l’ultimo successo giallorosso nella sfida. L’unico precedente in Serie B si giocò il 3 novembre 2007. Lo Spezia sembrava averlo vinto grazie alla doppietta di Guidetti, intervallata dal gol di Succi. Ma al novantesimo Matteo Pivotto trovò il 2-2. A fine anno sarebbero retrocesse entrambe. L’ultima volta al Benelli è datata 27 marzo 2011. Decise un gol di Herzan e vinse lo Spezia. Il bilancio è così di sette vittorie del Ravenna, sette pareggi e quattro successi spezzini.