Il Ravenna cerca un successo sullo Spezia che manca da 21 anni

Ravenna e Spezia si sono incrociate diciotto volte in Romagna. Diciassette partite di Serie C, una soltanto in B. Più che una rivalità, una lunga conoscenza. La storia cominciò il giorno di San Silvestro del 1939. Era una sfida importante e finì 0-0. A fine stagione lo Spezia vinse il campionato e salì in serie B, mentre il Ravenna chiuse terzo, a tre punti di distanza. Poi una pausa di vent’anni per la prima vittoria giallorossa per 1-0.Nel 1961 arrivò invece uno dei risultati più clamorosi della serie: 5-1 per il Ravenna aperto da una tripletta in mezz’ora di Berlinzani, che era l’attaccante di riserva. La prima vittoria ligure al Benelli arrivò il 9 giugno 1968: 0-1. I giallorossi tornarono a vincere solo il 9 maggio 1973, 2-1 con due reti di Domenico Ciani. Tre anni più tardi, un altro 2-0 del Ravenna chiuse un decennio in cui questa partita era diventata un’abitudine.