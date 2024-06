Il gol di Zaccagni celebrato dal Times: “The italian job”

Che il gol del bellariese Mattia Zaccagni abbia fatto il giro del mondo era abbastanza prevedibile, ma tra i tanti omaggi giornalistici che vedono protagonista il talento di Bellaria si aggiunge anche la copertina dell’inserto sportivo del Times. Il quotidiano londinese infatti, come nella migliore tradizione del giornalismo british, dedica al calciatore azzurro un titolo con gioco di parole: “The italian Job” che tradotto letteralmente significa lavoro all’italiana, ma come noto anche agli amanti del cinema nella lingua inglese ha una connotazione più maliziosa. E in effetti quel gol che all’ultimo sospiro ha annichilito i sogni dei 30mila croati sugli spalti è stato davvero uno spietato “Italian Job”.