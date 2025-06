Il gol di un giocatore fuori categoria come Edin Dzeko al 66’ fa la differenza e regala la vittoria alla Bosnia (1-0) contro un coraggioso San Marino. I ragazzi del ct Cevoli hanno lottato senza paura sfiorando il gol con Zannoni e Lazzari nella prima frazione. Al 62’ il ct della Bosnia Sergei Barbarez ha dovuto fare entrare in campo dalla panchina l’ex bomber di Roma e Inter e Dzeko ha impiegato 4 minuti per risolvere la sfida di Zenica.