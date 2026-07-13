Il Forlì inizia a pescare dal Cesena Primavera: arriva il jolly di centrocampo Giovanni Mattioli

Un fedelissimo di Nicola Campedelli al Forlì. Il club biancorosso ha appena ufficializzato l’ingaggio di Giovanni Mattioli. Classe 2006, jolly di centrocampo, che può giocare come mezzala ma soprattutto come esterno sia a destra che a sinistra, Mattioli è stato liberato dal Cesena il 30 giugno dopo aver militato nelle giovanili bianconere fino alla Primavera, in cui è stato protagonista nelle ultime stagioni. “Ora per Giovanni - si legge nel comunicato del Forlì - è giunto il momento di assaggiare il calcio dei grandi, è tempo di una nuova sfida con la maglia biancorossa! In bocca al lupo, non vediamo l’ora di gioire al Tullo Morgagni assieme a te!».