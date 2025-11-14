Il Forlì fa harakiri nell’anticipo: da 2-0 a 2-3 contro il Campobasso

FORLÌ-CAMPOBASSO
FORLÌ (4-3-3): Martelli; Mandrelli (25’ st Pellizzari), L. Saporetti (41’ st Coveri), Elia, Cavallini (36’ st Spinelli); Franzolini (41’ st S. Saporetti), Menarini, De Risio (25’ st Scorza); Macrì, Petrelli, Farinelli. In panchina: 1 Calvani, 12 Veliaj, 29 Graziani, 8 Ripani, 16 Valentini, 18 Giovannini, 9 Manuzzi. Allenatore: Alessandro Miramari.
CAMPOBASSO (3-5-2): Tantalocchi; Papini, Lancini, Celesia; Parisi (1’ st Cristallo), Gargiulo, Brunet, Gala (51’ st Serra), Martina (24’ st Padula); Leonetti (38’ st Armini), Magnaghi (1’ st Bifulco). In panchina: 12 Rizzo, 50 Muzi, 3 Lanza, 8 Cerretelli, 11 Nocerino, 17 Lombari, 18 Pierno, 96 Ravaglioli. Allenatore: Luciano Zauri.
ARBITRO: Acquafredda di Molfetta.
RETI: 28’ pt Petrelli, 45’ pt Franzolini, 7’ st Brunet, 27’ st Padula, 35’ st Leonetti.
AMMONITO: Cavallini.
Clamoroso harakiri del Forlì, che, in vantaggio 2-0 al termine del primo tempo grazie al rigore trasformato da Petrelli e al gol di Franzolini allo scadere su clamoroso assist di Macrì, si fa ribaltare nella ripresa dal Campobasso. Forlì assente ingiustificato nella ripresa: prima subisce gol da Brunet su sviluppi di un corner calciato da Gala e prolungato da Cristallo; quindi al 72’ incassa il pareggio di Padula, appena entrato, abile a prendere le spalle ad un distratto Lorenzo Saporetti; infine all’80’ l’incredibile abbaglio di Pellizzari, che di testa regala un assist perfetto per Leonetti, che di destro buca Martelli con un destro morbido.