Il Ct Roberto Mancini ha iniziato a studiare Simone Lontani: «Ha personalità e qualità tecniche»

Calcio
  • 10 novembre 2026
Un emozionato Simone Lontani all’arrivo a Coverciano (foto www.figc.it)
Un emozionato Simone Lontani all’arrivo a Coverciano (foto www.figc.it)

Era emozionatissimo, Simone Lontani quando ieri è arrivato a Coverciano. Il diciottenne attaccante di proprietà del Parma, romagnolo doc di Gambettola, con 5 anni trascorsi nel settore giovanile del Cesena e tutte le estati vissute nello stabilimento balneare di famiglia a Gatteo Mare, si è allenato ieri con la nazionale maggiore di Roberto Mancini e lo stesso farà oggi. Quindi, al termine della seduta odierna, sarà portato ad Ancona in quanto domani dovrà giocare con la nazionale Under 19 la prima delle tre gare in programma in una settimana per il Round 2 di qualificazione all’Europeo di categoria.

Tornando a quanto accaduto dentro il cancello di Coverciano, il Ct Roberto Mancini ha parlato dei tanti giovani che ha portato in nazionale. Oltre al 2008 Lontani anche il coetaneo Palma dell’Udinese o il 2006 Cisse del Milano, il 2007 Liberali e il 2009 Cassano del Como: «Non mi sembra che in Serie A i nostri giovani abbiano uno spazio maggiore - le parole del Ct in conferenza stampa - ma mi pare che la situazione sia più o meno la stessa. Qualcuno li fa giocare e qualcun altro no. Noi abbiamo l’obbligo di cercare e di convocare i giovani per conoscerli direttamente. Chiamiamo ragazzi anche un po’ più giovani con buone qualità tecniche per valutarli perché pensiamo che nel giro di non molto tempo possano diventare bravi».

Quindi, sul gambettolese Lontani, Mancini si è così espresso: «Lontani lo avevo visto alla prima di campionato e mi aveva fatto una buona impressione. Poi è migliorato di partita in partita. Ha personalità e qualità tecniche, lo conferma il gol che ha segnato contro l’Atalanta». Quando fece gol al riminese Marco Carnesecchi, l’altro romagnolo del gruppo azzurro a Coverciano.

Dall’Italia alla Under 19

Come detto, questa sera Lontani si unirà alla Under 19 e andrà a ricomporre il solito “tridente” di romagnoli cresciuti nel Cesena insieme a David Marini, terzino sinistro bianconero, e ad Andrea Ballanti, centrocampista del Torino, di cui il Ct Favo non fa mai a meno. Domani alle 15.30 l’Italia scenderà in campo contro la Romania allo stadio del Conero di Ancona. Gli azzurrini affronteranno poi l’Ucraina sabato 14 alle 15.30 allo stadio Mancini di Fano e Israele martedì 17 alle 13 allo stadio Recchioni di Fermo.

Tommaso Berti in Under 21

Il quinto romagnolo nelle nazionali è Tommaso Berti, anche lui ormai un fedelissimo dell’Italia Under 21 di Silvio Baldini, attesa da due amichevoli. Venerdì a Laval contro la Francia (ore 18.30) e lunedì 16 a Livorno contro il Belgio (ore 18.15).

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