Il ct di San Marino Cevoli: “Ho visto Dzeko con le scarpe da tennis e ho pensato: “non entra”. Invece aveva anche le scarpe da calcio”

“Con Dzeko me la sono un po’ tirata”. Il ct di San Marino Roberto Cevoli in una intervista a San Marino Rtv (qui il video) ha applaudito i suoi ragazzi dopo l’onorevolissima sconfitta in Bosnia (1-0). “Sono molto soddisfatto - ha detto al microfono di Roberto Chiesa - colgo l’occasione per fare i ringraziamenti ai ragazzi perché hanno fatto veramente una partita importante”.

La gara l’ha decisa un fuoriclasse come Dzeko e qui Cevoli unisce sincerità a ironia: “Io avevo visto Dzeko con le scarpe da tennis, me la sono un po’ tirata perché mi sono detto: “ha le scarpe da tennis, non entra”. Invece aveva anche le scarpe da calcio...”.