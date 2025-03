Il primo gol di Matteo Prati evita alla nazionale Under 21 italiana la seconda sconfitta consecutiva. Dopo aver perso nello scorso fine settimana contro l’Olanda, oggi gli azzurrini hanno pareggiato 1-1 contro la Danimarca. Il centrocampista ravennate del Cagliari ha firmato il definitivo 1-1 con una prodezza al volo di destro dai 20 metri: per Prati, alla decima presenza con la Under 21, è il primo gol.