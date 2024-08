La Lnd ha ufficializzato i calendari del campionato di Serie D. Nel Girone D si partirà (domenica 8 settembre) con un derby, quello tra il Forlì e la Sammaurese, che anche quest’anno è stato messo a inizio stagione. Impegno interno per il Ravenna, che giocherà contro il Prato, mentre le altre romagnole partiranno in trasferta: l’Imolese in casa del Corticella, il San Marino in casa del Tau Altopascio e lo United Riccione a Prato contro lo Zenith.