«Il calcio giovanile in Romagna continua a godere di buona salute»

Il movimento del calcio romagnolo è in continua crescita. In particolare a livello giovanile. L’amore per il calcio dei più piccoli, la volontà di fare rete delle città romagnole e la capacità di ospitare tante persone hanno permesso di ottenere le finali scudetto dei campionati nazionali, che avranno come centro di gravità lo stadio Toddoli di Cervia. Un momento propizio per il movimento come spiega il Coordinatore regionale della Figc, Massimiliano Rizzello. «Il settore giovanile e scolastico in Emilia-Romagna gode di buona salute - dice - il trend è in costante crescita: in regione, l’80 per cento dei quasi 90mila tesserati ha dai 5 ai 17 anni. Anche le scuole calcio crescono in maniera costante: in regione sono 109, mentre 30 sono quelle romagnole, tra Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna. La nostra missione non è solo quella di valorizzare l’attività giovanile a livello tecnico o sportivo ma anche, e soprattutto, dal punto di vista educativo e sociale. L’integrazione, il saper stare insieme agli altri, le regole... ecco questi sono valori fondamentali. Il mio più grande ringraziamento va ai dirigenti, agli istruttori e agli allenatori che ogni giorno, dopo la campanella, contribuiscono all’educazione dei ragazzi insieme alla scuola e ai genitori. L’obiettivo fondamentale è questo: far allenare i giovani in un luogo sicuro, rispettoso delle regole, allegro e stimolante».