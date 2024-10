Gol di Chiarella: il Rimini piega il Legnago e torna a vincere al Romeo Neri dopo 36 giorni

RIMINI-LEGNAGO 1-0

RIMINI (3-5-2): Colombi; Megelaitis, Lepri, Longobardi; Cinquegrano (11’ st Bellodi), Piccoli (39’ st De Vitis), Langella, Fiorini (20’ st Garetto), Semeraro; Ubaldi (20’ st Chiarella), Accursi (11’ st Parigi). In panchina: Vitali, Brisku, Falbo, Dobrev. Allenatore: Antonio Buscè.

LEGNAGO (3-4-1-2): Rigon; Noce, Martic, Zanandrea; Muteba (27’ st Travaglini), Viero (27’ st Pelagatti), Franzolini (33’ st Ibrahim), Ruggeri; Bombagi (33’ st Demirovic); Basso Ricci (13’ st Rossi), Svidercoschi. In panchina: Toniolo, Berto, Palazzino, Ampollini, D’Amore, Maset, Ballan, Malumandsoko. Allenatore: Matteo Contini.

ARBITRO: Caruso di Viterbo 6.

RETE: 29’ st Chiarella.

AMMONITO: Martic.

NOTE: Spettatori 2.458 (453 paganti, 2.005 abbonati), incasso non comunicato. Angoli 8-3 per il Rimini.



Un Rimini concreto e molto paziente torna al successo casalingo dopo oltre un mese. I biancorossi, infatti, piegano il Legnago (1-0) grazie al gol del neo entrato Chiarella, che in scivolata su azione di angolo trafigge un incerto Rigon. Partita non bella terminata con una punizione dal limite di Martic sul quale Colombi ha fatto buona guardia facendo tirare un sospiro di sollievo al Romeo Neri che già stava vedendo di nuovo le streghe. Dopo questo successo la squadra di Buscè sale al nono posto in classifica rafforzando la sua posizione play-off e ora guarda con più serenità la trasferta di sabato a Gubbio.