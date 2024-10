Giuseppe Giglio è il nuovo direttore tecnico dello United Riccione. Attese in giornata altre novità

Lo United Riccione aggiunge un dirigente nei quadri societari: è Giuseppe Giglio e sarà il “nuovo direttore tecnico: Giuseppe vanta una lunga carriera professionistica da calciatore, in cui ha messo a segno più di 100 gol con le maglie di Foggia, Taranto, Lucchese, Grosseto, Carpi, Cavese tra le altre. Dopo il ritiro ha subito intrapreso la carriera dirigenziale a Giulianova e Chieti, passando poi da Foggia come responsabile del settore giovanile e infine negli ultimi due anni a Vastogirardi come direttore sportivo”.

Ma le novità non sono finite qui. In giornata dovrebbe infatti essere annunciato un colpo importante in attacco