Giovedì si alza il sipario sulla nuova casa del Rimini

Forse è la partita più adatta per avere un reparto quasi in emergenza. Questo non vuol dire però che domenica allo stadio “Sivori” di Sestri Levante la squadra di Buscè potrà andare in gita, tutt’altro. Infatti a centrocampo saranno assenti Fiorini e Garetto, regista e mezzala, che sono stati squalificati, mentre il minutaggio di Lombardi, in panchina contro la Torres, sarà tutto da verificare. A questo punto non è escluso che il tecnico biancorosso non rispolveri il lituano Megelaitis mezzala, ruolo già ricoperto, dopo che fino adesso si è destreggiato soprattutto come braccetto destro nella difesa a tre ed esterno alto.

Terna arbitrale e ammenda

In Liguria dirigerà Vailati di Crema mentre i guardalinee saranno Leotta di Acireale e Fenzi di Treviso. Infine al Rimini è stata inflitta un’ammenda di 500 euro.