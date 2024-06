Giovedì 13 giugno Nelson Dida sarà ospite del Milan Club Faenza

Sarà Nelson De Jesus Silva, per tutti Dida, il terzo ospite stagionale del Milan Club Faenza. Il club, fondato nel 1984 da Carlo Sangiorgi e oggi gestito dal figlio Giuseppe, ha fissato per il 13 giugno un appuntamento imperdibile al Ct Faenza, in cui lo “special guest” sarà proprio il leggendario portiere brasiliano. Dida. Considerato uno dei migliori della sua generazione, Dida è stato campione del Mondo con la nazionale brasiliana nel 2002, e ha vinto tutto con il Milan: due Champions League, altrettante Supercoppe Europee, un Mondiale per Club, un campionato italiano, una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana. Il club faentino non è nuovo all’organizzazione di questi eventi: dopo avere invitato Sacchi, Rossi, Agostini, Zaccheroni ed Evani, arriva un’altra iniziativa di interesse per tutti gli appassionati sportivi, non solo rossoneri, per ascoltare campioni che raccontano le loro esperienze umane e sportive.