Voleva l’Imolese, ora il diciannovenne imprenditore Sarti tenta la scalata al Forlì: “Entro come sponsor, ma presto vorrei acquistare la società”

Riccardo Sarti è interessato all’acquisto del Forlì Fc. Dopo aver tentato, nei mesi scorsi, di rilevare il 70 per cento delle quote dell’Imolese, operazione interrotta per le difficoltà del club ora affidato a un curatore fallimentare, il Ceo della Diamond Abstract Project, realtà imprenditoriale legata al mercato delle criptovalute, ha messo nel mirino la società di viale Roma. «Per ora mi limito a una sponsorizzazione, con l’obiettivo di analizzare la piazza, poi vedremo se l’attuale proprietà è interessata alla vendita – spiega il giovane imprenditore classe 2006 – io vorrei avere una serie di club di proprietà in giro per il mondo».

Proprio per questo, l’eventuale acquisto del Forlì non escluderebbe quello dell’Imolese. «Ci abbiamo provato qualche mese fa, ma c’erano troppi dubbi e incertezze, così abbiamo lasciato perdere. E abbiamo avuto ragione, visto che poi l’Imolese è andata in liquidazione giudiziaria. Appena verrà messa all’asta, presenteremo la nostra offerta e spero di vincere».

A Sarti oltre all’Imolese interessa il centro sportivo Bacchilega: «Ha potenzialità enormi su tutti i fronti, non a caso avevamo già progettato una sua radicale ristrutturazione. Qualora, in futuro, dovessimo ottenerne la proprietà, sarà la prima cosa che faremo».

Del Forlì, invece, l’ha conquistato «l’ottimo lavoro che sta portando avanti con i giovani: nutro davvero una grande stima per quanto la società sta facendo su questo fronte».

Al momento, il progetto di partnership prevede, a partire dal 1° maggio, l’attivazione dei Dmn Coin, che diventeranno utilizzabili all’interno dell’ecosistema Diamond Abstract Project consentendo l’accesso a prodotti, servizi, esperienze e attività di fan engagement. «Il nostro è un progetto ambizioso: vogliamo rendere finalmente utili le criptovalute, dando la possibilità di spenderle direttamente per l’acquisto di servizi, investimenti, anche immobiliari, in tutto il mondo, con l’obiettivo di espandere e rendere sempre più solida la nostra realtà».

La Diamond Abstract Project è attiva ufficialmente dal maggio 2025, ma Sarti ha iniziato a lavorare nel mondo delle cripotovalute ben prima di diventare maggiorenne. «Pur non essendo al livello dei bitcoin, la nostra ambizione è acquisire altrettanta importanza».

Per quanto riguarda il rapporto con il Forlì, il tramite è stato il procuratore Lorenzo Laverone. «Siamo amici e chiacchierando è venuta fuori questa opportunità, che si è concretizzata parlando con Cristiano Protti».

La collaborazione si colloca in una fase evolutiva della Diamond, interessata allo sviluppo di iniziative dedicate al coinvolgimento dei tifosi, alla valorizzazione del brand sportivo e alla sperimentazione di nuove modalità di interazione fra club, community e piattaforme digitali.