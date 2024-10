Un Forlì in forte emergenza prova a piazzare il colpo

Il Forlì perde i pezzi, il Cittadella Vis Modena li recupera. Per la trasferta di oggi a San Damaso i Galletti avranno, infatti, gli uomini contati: oltre agli infortunati Gaiola, Masini (fuori probabilmente un paio di mesi causa lesione muscolare), Lupattelli e Barbatosta, mancherà Macrì, squalificato 3 giornate per il rosso rimediato domenica. La formazione del tecnico Salmi, invece, ritrova la punta Guidone, cui il Giudice sportivo ha ridotto le giornate di sospensione da 3 a 2. Si va così a ricomporre il tandem d’attacco con Formato, uno dei più temibili del girone: «Davanti il Cittadella ha interpreti importanti, visto che ci sono anche Sala e Bertani - conferma il vice allenatore Filippo Ceglia, in panchina al posto dello squalificato Miramari (oggi si terrà l’udienza sul suo ricorso) - Affronteremo, quindi, un avversario ostico con un gioco molto verticale, che cercherà di indirizzare la sfida sui duelli aerei, le seconde palle e gli attacchi in profondità. Da parte nostra, sarà importante toglierci la paura di fare gol». Per Ceglia, infatti, è questo il principale nodo da sciogliere. «Quando non riusciamo a finalizzare la gran mole di occasioni costruite, subentra un po’ di sfiducia. Al contrario, appena riusciamo a sbloccare il risultato ci viene tutto naturale, segno che incontriamo certe difficoltà in determinate partite». Tipo quella di domenica, quando, però, il Forlì non ha nemmeno provato a cercare la rete per altre vie: «Le sostituzioni si fanno se c’è necessità e non l’abbiamo ravvisata. Anzi, cambiando qualcosa davanti c’era il rischio di perdere l’equilibrio in fase di non possesso garantito da Merlonghi». Dato a Mario quel che è di Mario, il sentore è quello di una bocciatura degli altri due centravanti Okitokandjo e Petrelli. Il primo pare sempre più vicino a lasciare viale Roma e il secondo potrebbe seguirlo a breve. La società si sta già muovendo, tant’è che la prossima settimana potrebbe arrivare un nuovo centravanti. Fra i papabili c’è Franklyn Akammadu del Crema, autore di 6 gol in 9 partite. Intanto, oggi, a parte Lilli al posto di Macrì e il dubbio di chi fra Drudi e Sbardella affiancherà Saporetti, giocheranno gli stessi di domenica scorsa, con lo staff che ha convocato dalla Juniores il centrocampista classe Ghetti.