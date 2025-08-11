Un Forlì brillante cede di misura allo spietato Modena

MODENA 2FORLì 1MODENA (3-5-2): Chichizola; Tonoli, Adorni, Nieling; Beyuku (28’st Zanimacchia), Santoro (37’st Massolin), Gerli, Pyyhtia, Zampano (28’st Di Mariano); Pedro Mendes, Defrel (37’st Gliozzi). All. Sottil.FORLI’ (4-3-3): Martelli (37’st Calvani); Manetti (16’st Mandrelli), L. Saporetti, Elia (17’st Pellizzari), Cavallini (16’st Ercolani); Scorza (23’st S. Saporetti), Menarini (32’st Valentini), Rinaldini (17’st Giovannini); Macrì, Petrelli (40’st Spinelli), Farinelli (1’st Manuzzi). All. MiramariARBITRO: Zampieri di Rovigo.RETI: 34’pt Pedro Mendes, 39’pt Beyuku, 15’st Rinaldini.NOTE: spettatori 2.131.Il Forlì regge l’urto contro il quotato Modena di Sottil. L’amichevole di prestigio al Braglia finisce 2-1 per gli emiliani ma i Galletti non sfigurano e pur andando sotto di due gol sfiorano il pareggio.