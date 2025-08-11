Un Forlì brillante cede di misura allo spietato Modena

Dopo un giallo a Lorenzo Saporetti (successivamente giallo anche per Scorza) per fallo tattico il Modena passa due volte in cinque minuti. Al 34’ corner di Pyyhtia, in area Pedro Mendes è troppo solo e può incornare a piacimento il gol del vantaggio. Al 39’ Beyuku si mette in proprio con una galoppata entusiasmante entra in area e fa partire un siluro sotto la traversa per il raddoppio. Nel finale del tempo doppia occasione per Petrelli e Manetti in una mischia in area ma il Modena la fa franca.