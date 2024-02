Torna dopo 8 mesi da una missione militare e fa una sorpresa al figlio all’allenamento del Forlì VIDEO

“Filippo, ora dovresti girarti...”. Filippo obbedisce alle parole dell’allenatore dell’Under 13 e si accende una emozione incredibile per un ragazzo del settore giovanile del Forlì. Durante l’allenamento all’antistadio, Filippo ha ricevuto la visita sorpresa del padre Angelo appena rientrato da una missione militare. La scena è stata diffusa in un video sui canali social del club biancorosso. Angelo Russo fino ad un anno fa era stato collaboratore del Forlì Calcio, prima di partire per una missione lunga 8 mesi.