Serve il solito Forlì formato Morgagni per domare una Ternana velenosa

E’ un Forlì con qualche certezza in più e un po’ di dubbi in meno quello che arriva al match del Morgagni di oggi contro la Ternana (ore 17.30). La sfida di domenica scorsa contro il Guidonia, vinta 1-0, ha infatti mostrato una squadra in crescita, anche se per il tecnico Alessandro Miramari è presto per parlare di svolta: «Non la definirei tale perché già in precedenza avevamo avuto dei picchi. Sicuramente, sotto tanti punti di vista, è stato il miglior Forlì della stagione, soprattutto per ciò che riguarda l’attenzione».

Non a caso, per la prima volta, i biancorossi hanno chiuso la partita con la porta inviolata. «Quasi tutti i gol presi sin qui sono frutto di palloni persi da noi mentre ne avevamo il possesso, indice di scarsa concentrazione nel percepire il percolo in fase di costruzione del gioco, gli altri di errori in marcatura su palle inattive, come a Gubbio e Pontedera».