Serie D: il Forlì vince il derby a San Mauro, tris del Ravenna, l’Imolese si salva, crollano San Marino e United

Al nono tentativo il Forlì sbanca il Macrelli e batte la Sammaurese grazie alle reti di Campagna e Petrelli (0-2). Continua l’inseguimento il Ravenna, che sbanca Prato alla grande con i gol di Venturini, Manuzzi e Guida. L’Imolese pareggia in rimonta 2-2 col Corticella: Raffini e Manes rispondono nella ripresa alla doppietta di Manara. Crollano in casa United e San Marino: i riccionesi alla fine riescono a scendere in campo ma cedono 3-1 allo Zenith Prato (non basta il momentaneo 1-1 di Greco). I titani invece si fanno travolgere dal Tau Altopascio, che a Budrio rifila un sonorissimo 5-0 ai biancazzurri.