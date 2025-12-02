Secondo furto in quattro giorni nello spogliatoio del Forlì allo stadio Morgagni: nessun segno di effrazione

Per la seconda volta nel giro di 4 giorni i ladri sono entrati in azione negli spogliatoi dello stadio Tullo Morgagni. Ancora una volta senza che ci siano segni di effrazione. Nella notte tra venerdì e sabato erano state rubate tutte le maglie biancorosse che i giocatori del Forlì avrebbero dovuto indossare all’indomani nella partita di campionato contro il Bra: per questo motivo la squadra di Miramari era scesa in campo con la divisa nera da trasferta. Nel pomeriggio di martedì 2 dicembre, ecco allungarsi di nuovo una mano dentro lo spogliatoio: ancora una volta senza che si siano notati segni di effrazione. In casa Forlì non è stato comunicato cosa sia stato portato via e neppure se sia stata fatta denuncia contro ignoti.