Se la Ternana dovesse sparire il Forlì sarebbe salvo e a -2 dai play-off

C’è un nuovo caso che rischia di sconvolgere la classifica del Girone B e che potrbbe infliggere un altro duro colpo alla credibilità della Serie C. A meno di 5 mesi di distanza dalla liquidazione volontaria del Rimini, anche la Ternana ha annunciato nella tarda serata di lunedì l’intenzione di aderire alla stessa procedura. Se così accadrà, la Ternana sarà esclusa immediatamente, senza la possibilità di avere esercizi provvisori e di continuare giocare. L’allenamento della Ternana in programma per ieri mattina è saltato e per tutta la giornata sono continuate le trattative tra la Lega Pro, la Figc e la Ternana per cercare di far tornare sui propri passi la famiglia Rizzo, proprietaria del club rossoverde. I contatti tra le istituzioni calcistiche e la società umbra sono proseguiti e in serata è stato annunciato che questa mattina ci sarà allenamento. Ma solo in giornata si saprà se la liquidazione volontaria sarà fatta oppure no.