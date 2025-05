Poule Scudetto Serie D, Forlì inserito nel Gruppo 2: ecco contro chi debutterà domenica 11 maggio

Sarà Forlì-Sambenedettese ad inaugurare il Gruppo 2 della Poule Scudetto Serie D (in questa prima giornata riposerà il Livorno). La partita si giocherà domenica alle ore 16 allo stadio Tullo Morgagni. Nell’occasione, la Lega Nazionale Dilettanti provvederà anche a consegnare al Forlì la Coppa per la vittoria in campionato e la conseguente promozione in Serie D.

Il Forlì tornerà poi in campo a Livorno o mercoledì 14 maggio (qualora non dovesse battere la Sambenedettese) o domenica 18 maggio (se dovesse vincere la partita contro i marchigiani).

Questo il programma degli altri gruppi.

Gruppo 1: Ospitaletto-Bra (riposa Dolomiti Bellunesi).

Gruppo 3: Casarano-Siracusa (riposa Guidonia).

Si qualificheranno per le semifinali le vincenti dei tre gironi più la migliore seconda classificata. Le semifinali sono in programma domenica 25 maggio (andata) e domenica 1° giugno (ritorno), mentre la finale andrà in scena domenica 8 giugno in campo neutro.