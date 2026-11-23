Dopo la burrascosa domenica culminata con una porta rotta all’interno dello stadio Morgagni, il capitano della Reggiana Manolo Portanova è intervenuto con un post su instagram in seguito alle contestazioni ricevute a Forlì. “La differenza tra me e voi è che io, anche stando zitto, continuo a farvi parlare. Voi, invece, anche parlando ogni giorno, senza il mio nome restereste nel più totale anonimato. Non sono io ad avere bisogno della vostra attenzione. Siete voi ad avere disperatamente bisogno della mia esistenza per sentirvi qualcuno”.

Portanova, condannato in due gradi di giudizio per violenza sessuale di gruppo, ieri ha indossato la fascia di capitano rossa dedicata alle iniziative contro la violenza sulle donne. Nel corso del primo tempo è stato contestato a lungo da una tifosa sugli spalti.