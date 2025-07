Per la porta il Forlì va sul sicuro e conferma Luca Martelli, grande protagonista della promozione in Serie C

Tutto come previsto: sarà Luca Martelli a difendere la porta del Forlì anche in Serie C. La mancata iscrizione della Spal ai campionati professionistici ha lasciato tutti i suoi atleti liberi di scegliere. Martelli, che dopo la promozione ottenuta sul campo era il profilo individuato dal Forlì anche per il piano superiore, si è così potuto accasare a titolo definitivo al club biancorosso. Che lo ha così annunciato: “Il Forlì Fc annuncia di aver trovato l’accordo con il portiere Luca Martelli che sarà un giocatore biancorosso anche in Serie C nella prossima stagione. Un’avventura che prosegue insieme. L’estremo difensore classe 2005 proseguirà dunque il suo percorso di crescita con i nostri colori dopo la strabiliante stagione dello scorso anno dove ha messo insieme 35 presenze con 17 clean sheet. Rimarrà a Forlì, ma questa volta a titolo definitivo dopo lo svincolo federale dovuto all’esclusione della Spal Una conferma estremamente voluta da tutte le parti in causa, sicuri di voler continuare sulla via intrapresa”.