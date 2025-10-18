Miramari si gode il successo in casa della Torres: «Forlì giovane e vincente, ma abbiamo tanta strada davanti»

E’ dolce il dopo Torres-Forlì, con il tecnico Alessandro Miramari che commenta il colpaccio messo a segno venerdì sera a Sassari: «Il Forlì è anche la squadra che gioca con più giovani, stiamo migliorando di partita in partita. Sono sicuro che due mesi fa questa gara l’avremmo persa. Sono contento del percorso, ma abbiamo tanta strada davanti».

Il Forlì, in attesa degli altri risultati della giornata numero 10 è al 4° posto con 16 punti e si può quindi definire la sorpresa del campionato: «In questo momento è quello che dicono i risultati - risponde il tecnico prima di rendere onore agli sconfitti - sebbene ci sia una formazione in difficoltà, quello della Torres è un gruppo valido e forte, quindi per noi questa vittoria è tanta roba».

Sulla partita Miramari si dimostra come al solito un perfezionista: «Un incontro diverso dagli altri in cui abbiamo sbloccato il risultato nel momento di maggiore sofferenza con la Torres che ci stava schiacciando nella nostra metà campo. Quando anche uscivamo dal loro pressing c’è stata qualche occasione ma non avevo l’impressione che si potesse concretizzare con un nostro gol. Il raddoppio è una prodezza balistica di Macrì per una punizione dal limite concessa dal loro portiere».

Sintesi finale: «Portiamo a casa 3 punti dopo una partita che si è rivelata molto complicata».