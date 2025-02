Miramari: “Forlì, punti pesanti inseguiti per tutta la gara”

I punti, come i voti, si contano o si pesano? All’eterno dilemma aggiunge la sua personale interpretazione anche il Forlì con la vittoria al fotofinish in casa del Lentigione guadagnando tre punti che valgono doppio. Il tecnico Alessandro Miramari concorda: «Dobbiamo ancora riprenderci dall’emozione, questi sono tre punti pesanti che abbiamo inseguito per tutto l’incontro e proprio alla fine, al quinto minuto di recupero, abbiamo trovato la gioia al termine di una partita complicata».

Miramari, è il quarto successo consecutivo per 1-0. «Noi non speculiamo mai sul risultato, la verità è che avevamo di fronte una formazione che ci ha messo molto in difficoltà. Entrambe le squadre che hanno un’identità ben definita, hanno cercato la vittoria, è stato un successo molto sofferto. Certo in altre partite è stato difficile portare a casa i tre punti ma questa è in assoluto la partita più sofferta di tutte quelle disputate finora».

Come ha dimostrato il campo con una sfida sviluppata sui binari di un grande equilibrio. «Nel primo tempo meglio il Lentigione mentre il Forlì è uscito nella ripresa. Non ci sono state grandi occasioni ma un’intensità forte in mezzo al campo dove non era facile trovare gli spazi anche a causa delle condizioni del terreno che non favoriva le doti di palleggio».

Quali virtù ha messo in mostra il Forlì? «Questa era una partita in cui era facile accontentarsi del pareggio che sarebbe stato comunque un risultato positivo, ecco noi ci abbiamo aggiunto qualcosa in più. Come d’altronde confermano i dati. Stiamo viaggiando a una velocità supersonica con 13 vittorie in 14 incontri e lo stesso sta facendo il Ravenna. Vediamo chi riuscirà a mantenere questo ritmo».