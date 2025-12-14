Miramari: “Forlì, ho visto lo spirito giusto per la categoria”

Alessandro Miramari ha l’espressione di chi si è tolto un macigno. La rotonda vittoria sul Carpi gli restituisce un Forlì che per smalto e intensità sembra quello di inizio campionato: «Vincere è un’ottima medicina, da questo successo importante sotto tutti i punti di vista portiamo a casa il temperamento giusto per la categoria. È stata una gara equilibrata con il Forlì che già in precedenti partite avrebbe meritato allo stesso modo ma ha invece raccolto poco. Diciamo che è una vittoria di carattere che ci serviva tanto».

Non è però un Forlì improvvisamente miracolato quello che emerge agli occhi di Miramari: «Il risultato fa vedere le cose da un’ottica diversa per noi, la situazione non era così male neppure prima ma succede, a volte, che si trovino problematiche anche dove non ci sono oppure si corra dietro a problemi che non esistono. Il Forlì ha avuto un periodo sfortunato terminato con questa vittoria chirurgica sul Carpi che a parte l’Ascoli è la squadra che maggiormente mi ha impressionato».

Di fronte ad un trend in cui il Forlì subiva tanti gol Miramari ha risposto proponendo una formazione molto offensiva: «Macrì a metà campo aveva compiti diversi che ha dimostrato di poter fare. Noi lavoriamo sui giocatori tutta la settimana e capiamo bene cosa possono o non possono. Con questo assetto ho potuto schierare Coveri che si è allenato bene facendo scelte che soddisfano ampiamente». Nonostante venisse da un periodo non positivo per i risultati il Forlì ha dimostrato di non aver smarrito fiducia e consapevolezza: «In più abbiamo avuto la capacità di soffrire. La nostra preoccupazione riguardava soltanto i risultati, non la prestazione perché anche nei momenti difficili la squadra funzionava e anche gli avversari ci davano note di merito».

Ha preferito spostare Macrì: «Franzolini è un grandissimo invasore ma Macrì ci consente il palleggio per attaccare con maggior intensità».