Miramari e la batosta del Forlì a Perugia: “Gara indirizzata da un rigore vergognoso”

La batosta è pesante e la voce fioca di Alessandro Miramari è la cartina al tornasole che racconta lo sconforto del tecnico e dell’ambiente dopo l’ultima partita del girone di andata conclusa con quattro gol al passivo. Un incontro su cui pende però il primo calcio di rigore, che ha dato inizio alla quaterna dei Grifoni, originato da un fallo di Cavallini che era sembrato un reciproco scambio di trattenute. Ed infatti il giudizio di Miramari è spietato: «La partita è stata indirizzata da questo calcio di rigore vergognoso che è stato fischiato poi abbiamo perso perché il Perugia ha fatto meglio».

Le risposte di Miramari sono pacate ma si intuisce che ci sarà molto da analizzare e riflettere sul comportamento tenuto in campo dal Forlì. Sul banco degli accusati non qualche singolo piuttosto tutta la squadra: «Sono tante le cose che non hanno funzionato - la requisitoria di Miramari - In questa categoria se non difendi bene in area facendo le cose in modo corretto prendi gol».

Il Forlì ha sbagliato se non tutto sicuramente tanto. «Scelte non adeguate - le definisce Miramari - le cose vanno fatte bene non regalando tante ripartenze facili».

Di questa serie di errori ed orrori l’allenatore non salva niente ed infatti nel giudizio diventa categorico: «Abbiamo sbagliato tutto quello che c’era da sbagliare e adesso ci lecchiamo le ferite».

Alla ripresa degli allenamenti dopo la pausa di Natale ci sarà un confronto serrato: «Inizia il girone di ritorno e dobbiamo cercare di fare punti quindi per prima cosa metteremo a posto ciò che non ha funzionato per ripartire con il piede giusto».

Da ieri il Forlì è ufficialmente in vacanza, riprenderà gli allenamenti sabato 27 dicembre per proseguire, senza sosta fino al 2 gennaio vigilia della ripresa del campionato con la prima di ritorno che vedrà arrivare al Morgagni quell’Arezzo (inizio ore 17.30) che insegue la capolista Ravenna ad un punto dopo il pari con la Torres.