Miramari: “Bravo Forlì, la tua migliore partita”

Forlì Calcio
Foto Fabio Blaco
Foto Fabio Blaco

«La miglior partita del nostro campionato». Alessandro Miramari cataloga la vittoria del Forlì sul Guidonia sotto una definizione di assoluta eccellenza: «Mi è piaciuto tutto, abbiamo espresso in campo una grande attenzione con la squadra che è stata molto pericolosa in più occasioni. La partita poi è stata decisa da un eurogol, una grande giocata. Avevo visionato il Guidonia in tre partite, si tratta di una buona squadra, anche coraggiosa con qualità. I laziali sono venuti per giocare a viso aperto facendo grande densità e questo ci ha un po’ impedito di arrivare alla conclusione nonostante la mole di gioco. Noi abbiamo avuto le redini della partita e nel secondo tempo si è giocato ad una porta, pertanto, il Forlì ha grandi meriti e da questo punto di vista il punteggio è molto stretto».

Sotto il profilo dell’attenzione mentale il Forlì è rimasto in partita con maggior concentrazione. Miramari non condivide completamente: «Anche a Pontedera dove abbiamo giocato a porta romana il nostro dominio è stato evidente, oggi (ieri ndr) noi abbiamo condotto la partita come controllo del gioco senza concedere ripartenze. Anzi ne abbiamo concessa una sola a cinque minuti dalla fine ed è stato l’unico rischio corso in tutto l’incontro. Devo dire che siamo migliorati sotto questo aspetto».

Il tecnico spiega il cambio di De Risio alla fine del primo tempo: «Era stato ammonito ed avendo tre slot con cinque cambi ho preferito anticipare nell’intervallo inserendo un palleggiatore e continuare ad avere il dominio ma se non fosse stato per il giallo De Risio sarebbe restato in campo. Nel secondo tempo è cambiata la partita, si è giocato a porta romana, una volta si diceva a porta tedesca, e tutti i giocatori hanno palleggiato di più per le dinamiche della partita che sono cambiate, non perché il centrocampo avesse aumentato la qualità con i cambi».

Il Forlì che segna solo nella ripresa per Miramari «è solo una casualità», invece riguardo alla classifica alimentata soprattutto dai risultati del Morgagni non ha dubbi: «Mai il Forlì è stato diverso fra casa e fuori, noi abbiamo uno spartito chiaro per fare cose indipendentemente da dove siamo».

Newsletter

Iscriviti e ricevi le notizie del giorno prima di chiunque altro Clicca qui