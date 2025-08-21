Miramari: “Ad Arezzo voglio un Forlì coraggioso”

Il Forlì è pronto per una serata dalle mille emozioni, quella del ritorno in Serie C. Venerdì sera (ore 21.15) i galletti sono di scena sul campo dell’Arezzo in un battesimo del fuoco della nuova stagione, visto che i toscani sono senza dubbio una delle squadre più attrezzate di tutto il girone B. “Ai ragazzi ho chiesto di essere coraggiosi - assicura alla vigilia il tecnico Alessandro Miramari - non siamo una squadra conservativa: ce la giocheremo a viso aperto, mettendola sul piano della qualità”.