Mercato Forlì, ufficiale l’arrivo di Ilari dal Ravenna

Il Forlì ha ufficializzato l’arrivo di Carlo Ilari a centrocampo: “Il Forlì FC annuncia di aver trovato l’accordo per il prestito dal Ravenna fino alla fine della stagione di Carlo Ilari. Un grande in bocca al lupo per la nuova avventura che inizia con la nostra maglia. Il centrocampista classe 1991 ha una lunghissima esperienza tra i professionisti. Cresciuto nel settore giovanile dell’Ascoli e della Juventus, ha collezionato sin qui 397 partite ufficiali in serie C e 12 presenze in serie B. Una pedina di assoluta esperienza pronta a disposizione del centrocampo di Alessandro Miramari”.