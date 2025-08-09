Mercato Forlì, ufficiale l’arrivo dell’esterno sinistro Cavallini

Il Forlì Fc in una nota ha annunciato ufficialmente l’ingaggio dell’esterno sinistro Giacomo Cavallini. “Il terzino sinistro sarà un galletto nella prossima stagione. Un grande in bocca al lupo per la nuova avventura che inizia in biancorosso. Il laterale classe 2004 ha esordito in Serie D con la maglia del Progresso nella stagione 2021-22, prima del suo passaggio alla Reggiana dove in Primavera 2 ha collezionato 27 presenze e tre gol. Un nuovo ritorno nel 2023-24 in Serie D con la maglia del Desenzano l’ha consacrato tra i grandi, mentre nella scorsa stagione ha esordito in Serie B con la maglia degli emiliani prima di finire la stagione con la maglia del Lecco. Una pedina di valore pronto a mettersi sin da subito a disposizione del tecnico Miramari”.