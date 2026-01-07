Mercato Forlì, in attacco arriva Selvini dal Frosinone

Un prezioso rinforzo per l’attacco del Forlì. I biancorossi si sono assicurati in prestito dal Frosinone il duttile attaccante Alessandro Selvini. Classe 2004 (visto in passato anche a Rimini), Selvini è una punta esterna che all’occorrenza può giocare anche centravanti ed è reduce da un infortunio piuttosto serio. Operato in maggio per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro, da un mese e mezzo si allena a pieno regime con i ciociari guidati da Massimiliano Alvini. Selvini è già arrivato a Forlì nel pomeriggio accompagnato dall’agente Andrea Manfredonia e giovedì pomeriggio, una volta superate le visite mediche, sarà annunciato dal club romagnolo.