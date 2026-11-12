Mercato Forlì, Filippo Romagna si allena con i biancorossi

Forlì Calcio
  • 12 novembre 2026
Nicola Campedelli, dimessosi martedì per motivi personali, con il vice Gigi Bamonte per il quale il Forlì ha chiesto la deroga in vista del derby di Ravenna
Nicola Campedelli, dimessosi martedì per motivi personali, con il vice Gigi Bamonte per il quale il Forlì ha chiesto la deroga in vista del derby di Ravenna

Da martedì, giorno ormai passato alle cronache come l’ultimo di Nicola Campedelli come allenatore del Forlì, nello spogliatoio dei biancorossi c’è un giocatore in più: è Filippo Romagna, difensore centrale di Fano, passato attraverso il settore giovanile del Rimini e poi finito alla Juventus a 14 anni. Romagna, 29 anni, è tra i pochi calciatori ad avere fatto tutte le nazionali giovanili, dalla Under 15 alla Under 21. La sua carriera è stata poi segnata da tanti infortuni, l’ultimo pochi mesi fa a Sassuolo, squadra in cui è rimasto 7 stagioni e di cui è stato capitano. Ora Filippo Romagna sta cercando di recuperare per mettersi sul mercato a gennaio e ha chiesto al Forlì di potersi allenare: in fondo, il preparatore atletico è Alessandro Romagna, suo fratello maggiore. Domenica nel derby di Ravenna a guidare i biancorossi ci sarà Gianluigi Bamonte, vice di Campedelli.

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