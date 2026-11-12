Mercato Forlì, Filippo Romagna si allena con i biancorossi

Da martedì, giorno ormai passato alle cronache come l’ultimo di Nicola Campedelli come allenatore del Forlì, nello spogliatoio dei biancorossi c’è un giocatore in più: è Filippo Romagna, difensore centrale di Fano, passato attraverso il settore giovanile del Rimini e poi finito alla Juventus a 14 anni. Romagna, 29 anni, è tra i pochi calciatori ad avere fatto tutte le nazionali giovanili, dalla Under 15 alla Under 21. La sua carriera è stata poi segnata da tanti infortuni, l’ultimo pochi mesi fa a Sassuolo, squadra in cui è rimasto 7 stagioni e di cui è stato capitano. Ora Filippo Romagna sta cercando di recuperare per mettersi sul mercato a gennaio e ha chiesto al Forlì di potersi allenare: in fondo, il preparatore atletico è Alessandro Romagna, suo fratello maggiore. Domenica nel derby di Ravenna a guidare i biancorossi ci sarà Gianluigi Bamonte, vice di Campedelli.