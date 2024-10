Una rete importante perché il suo 2-0 ha definitivamente chiuso i conti contro un Fiorenzuola tutt’altro che irresistibile ma alquanto scorbutico, visto che sin dall’inizio si è barricato in difesa dell’iniziale 0-0, badando essenzialmente a impedire agli avversari di segnare. «Avendolo studiato, ci aspettavamo una partita bloccata: sapevamo che avremmo affrontato una squadra chiusa, come testimoniato dai pochi gol incassati, e sarebbe, quindi, servita tanta pazienza».

Il Forlì non a caso, malgrado i tentativi ospiti di innervosirlo, con reiterate perdite di tempo per spezzettare il gioco, non ha mai perso la testa, sino al micidiale uno-due con cui, a cavallo del 70’, ha affondato gli emiliani. Decisivi, dato l’intasamento dell’area ospite, due tiri da fuori, con Farinelli prima e lo stesso Menarini poi che dal limite non hanno lasciato scampo a Gilli. «La palla che Merlonghi ha scaricato all’indietro era perfetta, ho avuto anche il tempo per pensare dove indirizzare il tiro e imprimergli la maggior forza possibile. È la mia prima rete in biancorosso e sono contento, ma ciò che conta di più è aver vinto: la priorità è sempre il gruppo».

Prima di dimostrare doti da stoccatore, Menarini si era messo in luce soprattutto come centro nevralgico della manovra dei Galletti: è lui che detta i tempi e imposta l’azione. «Ogni domenica cerco di toccare tanti palloni un po’ per entrare nel gioco un po’ per prendere fiducia e trovare le giuste misure. Contro squadre bloccate come il Fiorenzuola, poi, ho ancora più spazio e provo a sfruttarlo per schiacciare gli avversari nella loro area. La sconfitta col Tau Altopascio? Non abbiamo mai temuto contraccolpi psicologici. Certo brucia aver perso, ma per come è scaturito, il risultato ci ha dato la consapevolezza di avere una base solida su cui lavorare».

Così, ora il Forlì è di nuovo l’unica squadra in scia alla capolista, che non accenna a rallentare: «Non guardiamo la classifica, è troppo presto. Dobbiamo pensare una gara alla volta: la nostra attenzione, quindi, è tutta rivolta al Cittadella Modena, in cui militano tanti ragazzi che conosco. Mi aspetto una sfida sulla falsariga di quella col Fiorenzuola, e nei prossimi giorni, insieme allo staff tecnico, la prepareremo al meglio».