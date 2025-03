Martelli a Forlì si sente al sicuro. “Dietro abbiamo grandi giocatori”

Un primo tempo di ordinaria amministrazione, da Clark Kent, un avvio di ripresa da Superman. Al 50’ del match col Progresso, Luca Martelli è entrato nella cabina e, come il celebre supereroe, ne è uscito col mantello, volando a togliere da sotto la traversa la conclusione ravvicinata di Pinelli. Un intervento determinante, che ha mantenuto la sfida sullo 0-0, permettendo al Forlì di sbloccarla pochi minuti dopo con Petrelli e chiuderla all’86’ con Trombetta: «E’ stata una grandissima parata, d’istinto - commenta il numero uno dei Galletti - sono molto contento di aver tenuto su la squadra in un momento critico: in questo modo, siamo rimasti sul pezzo e, nel giro di 2’ abbiamo segnato, conquistando una vittoria fondamentale. Insieme al rigore respinto, all’andata, proprio contro il Progresso, lo considero, quindi, l’intervento più importante realizzato sin qui».

Così, ora sono 540 i minuti di imbattibilità dell’estremo difensore biancorosso, a ulteriore conferma di una stagione eccezionale: «Il merito è di tutti, compagni e staff, visto che in settimana lavoriamo tanto per arrivare preparati alla domenica».

Martelli rappresenta, comunque, uno dei valori aggiunti di questo Forlì, soprattutto per la capacità di farsi sempre trovare pronto nei momenti decisivi: quando un portiere viene chiamato in causa con continuità, è più facile che risulti reattivo e determinante, lui, invece, ci riesce malgrado trascorra spesso buona parte della partita da spettatore non pagante: «Questo è un gruppo molto forte, sia in attacco sia in difesa. Dietro, infatti, abbiamo grandi giocatori che lasciano poco spazio agli attaccanti avversari, tuttavia, quelle poche volte che concludono in porta, cerco di farmi trovare pronto e non subire gol».

Facile a dirsi, meno a farsi: «Restare mentalmente dentro la partita pur senza venire impegnati non è semplice, con la palla che stazione per lo più nella metà campo opposta, bisogna caricarsi da soli».

