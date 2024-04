La rabbia di Antonioli sul Forlì: «Sono infuriato con i ragazzi, nel finale hanno mollato la presa»

«Sono incazzato con i miei ragazzi». Non usa mezze misure Mauro Antonioli nel commentare un match che ha visto il Forlì fare beneficenza gettando al vento almeno quattro nitide palle gol, mollando però completamente gli ormeggi nella parte conclusiva: «La rabbia non sta nella prestazione che è stata ottima per almeno 75 minuti ma per lo sciagurato finale dove abbiamo completamente mollato a livello mentale mettendoci in balia del Ravenna. Per tre quarti di gara abbiamo fatto noi la partita creando lemigliori occasioni, peccato che alla fine abbiamo rovinato tutto. Poi è vero, abbiamo sbagliato tanto sotto porta e ci siamo fatti da soli il primo gol con una grossa ingenuità, però siamo stati sempre in partita. Il fatto è che non è possibile vedere spegnere la luce come è avvenuto nel finale. Questo ci dice che abbiamo grossi limiti mentali e non siamo una squadra di categoria che ha la forza e il carattere per fare qualcosa di più».

I cambi non hanno dato quella spinta che ci si aspettava. «Pensavo a qualcosa di più ma non è stato questo l’ago della bilancia perché l’intera squadra è andata in black-out».

Per i biancorossi si tratta del terzo ko consecutivo aggravato dalle dieci reti al passivo. «Sia chiaro, il nostro obiettivo stagionale è rappresentato dai play-off, traguardo sul quale siamo pienamente in corsa e sul quale non regaleremo nulla a nessuno. Quello che dispiace è gettare al vento in venti giorni una rincorsa che ci aveva proiettato nelle zone alte della classifica. Dai ragazzi mi aspetto una pronta risposta anche perché il nostro campionato è tutt’altro che finito».

Non è per nulla semplice il calendario del Forlì, che domenica prossima al Morgagni ospiterà il Victor San Marino, quindi sarà atteso dalla trasferta in casa della capolista Carpi. «Il Forlì da alcuni anni non sta centrando i play-off, penso sia giunto il momento di conquistarli».

