La lettera: “Vietare la trasferta dei tifosi del Forlì a Livorno offende tutta la città”

“Perchè vietare la trasferta dei tifosi del Forlì a Livorno? Siamo sempre stati una tifoseria corretta”. In una lettera, il supporter biancorosso Alessandro Aranzulla scrive la sua amarezza: “Desidero esprimere il mio profondo rammarico e la mia indignazione per la decisione presa dalla Prefettura di Livorno di vietare l’accesso allo stadio ai tifosi del Forlì in occasione della partita Livorno–Forlì.

Sono oltre trent’anni che seguo con passione le trasferte della nostra squadra, e una misura di questo genere non si era mai verificata. La tifoseria forlivese si è sempre distinta per correttezza, rispetto e sportività nel sostenere i propri colori.

Negli anni abbiamo affrontato partite e derby ben più sentiti e potenzialmente “a rischio”, come quelli contro Ravenna e Rimini, senza che si siano mai verificati episodi di violenza o disordini. Anche nelle trasferte dello scorso campionato — a Pistoia, Prato, Piacenza e persino a Livorno — tutto si è sempre svolto nel pieno rispetto delle regole e dell’avversario.

Questa decisione, quindi, appare ingiusta e profondamente penalizzante. Invece di premiare chi da sempre si comporta in modo corretto, finisce per punire una tifoseria civile e appassionata. È un provvedimento che offende non solo i tifosi del Forlì, ma anche l’immagine della nostra città, che viene ingiustamente associata a comportamenti che non le appartengono”.