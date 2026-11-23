“Troviamo inopportuna ed evitabile la scelta di affidare la fascia rossa contro la violenza sulle donne da capitano della Reggiana a Manolo Portanova”.

È la posizione della giunta di Reggio Emilia sul caso del calciatore condannato in appello a 6 anni per violenza sessuale di gruppo che ieri, durante la partita Reggiana-Forlì, ha indossato la fascia da capitano ieri dedicata - su iniziativa della Serie C - alla battaglia contro la violenza di genere. “La fascia rossa non è un simbolo neutro - recita la nota del municipio firmata dal sindaco Marco Massari e da tutti i suoi assessori - richiama battaglie, impegni e sensibilità molto profonde, soprattutto per le donne vittime di violenza. E nella nostra città queste sensibilità sono importanti e attive. Per questo, considerata la vicenda giudiziaria che continua ad accompagnare il giocatore e il dibattito pubblico che ne è derivato, riteniamo questa scelta sbagliata. A volte, soprattutto quando sono in gioco simboli così importanti, occorre pensare attentamente alle conseguenze delle proprie decisioni”. Infine la giunta manda un messaggio al club. “La Reggiana ha spesso dimostrato attenzione e responsabilità sociale su questi temi. Insieme, abbiamo realizzato negli anni iniziative significative per promuovere il rispetto, le pari opportunità e il contrasto alla violenza di genere collaborando con il centro antiviolenza e l’associazione Nondasola’. Proprio perché esiste una storia positiva di impegno comune, crediamo che questa scelta avrebbe meritato una valutazione più attenta del messaggio che poteva trasmettere”.