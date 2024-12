L’onestà di Miramari: “Senza l’espulsione il Forlì non avrebbe vinto”

Fuori un’altra. Dopo il Piacenza, il Forlì supera anche la Pistoiese, altra nobile del girone partita con i favori del pronostico. Se la vittoria di una settimana fa era stata frutto di un match dominato in lungo e in largo, quella di ieri è stata, invece, sofferta, agguantata solo grazie a un episodio, come ammette il tecnico biancorosso Alessandro Miramari: «Senza l’espulsione di Cecchini, la prestazione di oggi (ieri, ndr) non sarebbe stata sufficiente per consentirci di uscire da questo campo con i 3 punti. Fortunatamente, stavolta ci ha detto bene: la superiorità numerica a nostro favore è andata a modificare gli assetti della partita, in più nell’occasione del rosso è scaturita la punizione che ci ha permesso di andare in vantaggio, così la gara è divenuta un’altra rispetto a quella che stavamo vivendo sin lì». Ancora una volta si è rivelato decisivo Elia Petrelli. «Non solo si è procurato la punizione, l’ha calciata in maniera magistrale, realizzando lo 0-1. D’altra parte, nel calcio anche le giocate di qualità indirizzano le partite: avere elementi che hanno la capacità di sbloccare individualmente sfide complicate come questa alla fine fanno la differenza in un campionato».

La Pistoiese, infatti, ha creato non pochi grattacapi al Forlì: «Sin qui è l’avversario che ci ha messo più in difficoltà. Si è confermata una grandissima squadra, ragion per cui quelli conquistati qui sono davvero 3 punti d’oro».

Anche perché hanno permesso ai biancorossi di approfittare al meglio del mezzo inciampo della capolista Tau per raggiungerla in vetta alla classifica: «Questo successo ci dà grande entusiasmo in vista del prossimo match casalingo con il San Marino».

Poi, prima del giro di boa, mancherà solo l’altro derby con l’Imolese: «La fine del girone d’andata è una bandierina ipotetica: il campionato continua col ritorno, quindi, dal mio punto di vista, mancano 2 partite più 17, cioè 19, da affrontare una alla volta, con l’obiettivo di conquistare il maggior numero possibile di punti».

© RIPRODUZIONE RISERVATA