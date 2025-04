Incredibile in Serie D: per San Marino-Forlì divieto di vendita dei biglietti ai residenti di Forlì-Cesena e Rimini

Incredibile in Serie D. Per San Marino-Forlì in programma domenica 27 aprile alle 15 a Cattolica il prefetto di Rimini (sotto l’impulso dell’Osservatorio alle manifestazioni sportive) ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti delle province di Forlì-Cesena e Rimini, ma anche a quelli di Pesaro-Urbino. Accesso quindi consentito ai cittadini della Repubblica di San Marino, oppure ai residenti della provincia di Ravenna, oltre ovviamente a chiunque viva fuori dalla Romagna e dalla provincia marchigiana di Pesaro-Urbino.